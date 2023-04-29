«Брайтон» забил шесть безответных голов «Вулверхэмптону»

«Брайтон» дома разгромил «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 6:0.

Дублями отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице — 52 очка. «Вулверхэмптон» — 13-й (37 очков).

В другом матче «Брентфорд» на своем поле переиграл «Ноттингем Форест» — 2:1.

У «пчел» сначала отличился Айван Тони, на 90+4-й минуте победный гол забил Джошуа Дасилва. В составе соперника гол на счету Данилу.

«Брентфорд» занимает девятое место (50 очков), «Ноттингем» — 17-й (30 очко).