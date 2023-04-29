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29 апреля, 19:01

«Брайтон» забил шесть безответных голов «Вулверхэмптону»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Брайтон» — «Вулверхэмптон».
Фото Reuters

«Брайтон» дома разгромил «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 6:0.

Дублями отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице — 52 очка. «Вулверхэмптон» — 13-й (37 очков).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
29 апр, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
6:0
Вулверхэмптон Уондерерс

В другом матче «Брентфорд» на своем поле переиграл «Ноттингем Форест» — 2:1.

У «пчел» сначала отличился Айван Тони, на 90+4-й минуте победный гол забил Джошуа Дасилва. В составе соперника гол на счету Данилу.

«Брентфорд» занимает девятое место (50 очков), «Ноттингем» — 17-й (30 очко).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
29 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Ноттингем Форест
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
14
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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35 тур
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38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 - : -
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 20 1 5
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