Стерлинг рассказал об эмоциях после неудачных результатов «Челси»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением о плохих результатах команды. На данный момент лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Мы разочарованы. Уходя с поля, чувствуем себя злыми и разочарованными. Бывает, просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, так как не можешь понять, что произошло. Это сложно», — цитирует Стерлинга The Sun.

Ближайший матч «Челси» проведет 2 мая против «Арсенала».