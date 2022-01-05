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«Брайтон» объявил о переходе самого молодого игрока в истории чемпионатов Европы

13:57
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«Брайтон» объявил о переходе 18-летнего форварда «Погони» Кацпера Козловски.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер игрока 8 миллионов евро.

Козловски является самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он сыграл матч на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней. Это произошло прошлым летом, когда он вышел на замену в матче группового турнира чемпионата Европы против сборной Испании.

За «Погонь» Козловски дебютировал в 15-летнем возрасте. Всего он провел за команду 40 матчей в чемпионате Польши и забил 4 гола.

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Роман Шишов все материалы автора

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