«Брайтон» объявил о переходе самого молодого игрока в истории чемпионатов Европы
13:57
«Брайтон» объявил о переходе 18-летнего форварда «Погони» Кацпера Козловски.
Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер игрока 8 миллионов евро.
Козловски является самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он сыграл матч на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней. Это произошло прошлым летом, когда он вышел на замену в матче группового турнира чемпионата Европы против сборной Испании.
За «Погонь» Козловски дебютировал в 15-летнем возрасте. Всего он провел за команду 40 матчей в чемпионате Польши и забил 4 гола.
Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ??— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022
? @FirstTouchGames // #BHAFC ???
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