«Брайтон» объявил о переходе самого молодого игрока в истории чемпионатов Европы

«Брайтон» объявил о переходе 18-летнего форварда «Погони» Кацпера Козловски.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер игрока 8 миллионов евро.

Козловски является самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он сыграл матч на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней. Это произошло прошлым летом, когда он вышел на замену в матче группового турнира чемпионата Европы против сборной Испании.

За «Погонь» Козловски дебютировал в 15-летнем возрасте. Всего он провел за команду 40 матчей в чемпионате Польши и забил 4 гола.