Первый полуфинальный матч кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги.

Решение о переносе встречи, запланированной на 6 января, было принято после запроса «Ливерпуля».

Из-за переноса вторая игра полуфинала стала первой и состоится 13 января. Первый матч стал вторым и пройдет 20 января.