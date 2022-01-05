Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в полуфинале Кубка лиги перенесен из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев
16:30
Первый полуфинальный матч кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги.
Решение о переносе встречи, запланированной на 6 января, было принято после запроса «Ливерпуля».
Из-за переноса вторая игра полуфинала стала первой и состоится 13 января. Первый матч стал вторым и пройдет 20 января.
Дополнительная информация:
https://www.efl.com/news/2022/january/efl-statement-carabao-cup-semi-final-first-leg-postponed
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