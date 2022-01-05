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Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в полуфинале Кубка лиги перенесен из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев

16:30
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Первый полуфинальный матч кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги.

Решение о переносе встречи, запланированной на 6 января, было принято после запроса «Ливерпуля».

Из-за переноса вторая игра полуфинала стала первой и состоится 13 января. Первый матч стал вторым и пройдет 20 января.

Дополнительная информация:

https://www.efl.com/news/2022/january/efl-statement-carabao-cup-semi-final-first-leg-postponed

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Карен Саркисян все материалы автора

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