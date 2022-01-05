Ассистент Клоппа заразился коронавирусом перед матчем с «Арсеналом»
13:49
Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Лейндерс заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Из-за болезни Лейндерса была отменена пресс-конференция перед матчем 1/2 кубка английской лиги с «Арсеналом», который должен был состояться 6 января.
В «Ливерпуле» заявили, что болезнь тренера «еще сильнее повлияла на подготовку к матчу», а также напомнили о своей просьбе перенести встречу.
Напомним, 1 января Клопп сдал сомнительный тест на коронавирус. Тренер был вынужден пропустить игру 21-го тура чемпионата Англии с «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/pepijn-lijnders-returns-suspected-positive-covid-19-test
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