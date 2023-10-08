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Сегодня, 17:56

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном», Салах оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фалмер».

Счет в игре на 20-й минуте открыл форвард хозяев Симон Адингра после ошибки Вирджила ван Дейка. Затем на 40-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сравнял счет.

На 45+1-й минуте Салах реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 79-й минуте защитник «Брайтона» Льюис Данк сделал счет равным.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Ливерпуль

В других матчах 8-го тура АПЛ «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2), «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» тоже не выявили победителя — 1:1.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:1
Астон Вилла

Источник: Таблица АПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
4
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 0 : 0
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 2 : 2
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 2 : 2
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 1
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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