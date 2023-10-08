«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном», Салах оформил дубль

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фалмер».

Счет в игре на 20-й минуте открыл форвард хозяев Симон Адингра после ошибки Вирджила ван Дейка. Затем на 40-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сравнял счет.

На 45+1-й минуте Салах реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 79-й минуте защитник «Брайтона» Льюис Данк сделал счет равным.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).

В других матчах 8-го тура АПЛ «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2), «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» тоже не выявили победителя — 1:1.