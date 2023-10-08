Артета доволен игрой полузащитника Райса в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает об игре команды Деклане Райсе.

«Я очень доволен им. Деклан на самом деле хорош в опорной зоне. У него есть все необходимое, чтобы стать топ-игроком на этой позиции», — цитирует Артету Arsenal Buzz.

24-летний Райс перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма». За команду он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 8 октября, «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в рамках восьмого тура АПЛ.