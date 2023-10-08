Артета доволен игрой полузащитника Райса в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает об игре команды Деклане Райсе.
«Я очень доволен им. Деклан на самом деле хорош в опорной зоне. У него есть все необходимое, чтобы стать топ-игроком на этой позиции», — цитирует Артету Arsenal Buzz.
24-летний Райс перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма». За команду он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Сегодня, 8 октября, «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в рамках восьмого тура АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
3
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
4
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|0 : 1
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|3 : 0
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|0 : 0
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|2 : 2
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|2 : 2
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 1
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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