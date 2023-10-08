«Арсенал» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 8 октября. Матч пройдет на стадионе Emirates Stadium в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Арсенал» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в чемпионате Англии, набрав 18 очков.

Последняя очная игра соперников закончилась со счетом 1:1.

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