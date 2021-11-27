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«Брайтон» и «Лидс» не смогли выявить победителя

22:22
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«Брайтон» на своем поле принимал «Лидс» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Брайтон» не может победить уже на протяжении восьми матчей в АПЛ. Команда набрала 18 очков и занимает 8-е место.

«Лидс» с 12 очками находится на грани зоны вылета.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
27 нояб, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
0:0
Лидс
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Кукурелья Модер (Сармиэнто, 82 ) Биссума Гросс Лемпти (Марч, 76 ) Троссар Мопей (Локадиа, 68 )
Лидс
Мелье Фирпо (Стрейк, 46) Купер Льоренте Даллас Филлипс (Шеклтон, 46) Форшоу Харрисон (Робертс, 64) Родриго Рафинья Джеймс
Предупреждения
Биссума 81  -  Фирпо 5, Льоренте 66, Шеклтон 85
Судьи
Поусон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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