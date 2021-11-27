«Брайтон» и «Лидс» не смогли выявить победителя
«Брайтон» на своем поле принимал «Лидс» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Брайтон» не может победить уже на протяжении восьми матчей в АПЛ. Команда набрала 18 очков и занимает 8-е место.
«Лидс» с 12 очками находится на грани зоны вылета.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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