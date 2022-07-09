«Тоттенхэм» продал форварда Кларка в «Сандерленд»

«Сандерленд» выкупил нападающего Джека Кларка у «Тоттенхэма».

21-летний англичанин подписал контракт с «черными котами» на 4 года, сумма трансфера не раскрывается.

Во второй половине сезона-2021/22 Кларк выступал за «Сандерленд» на правах аренды. На его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 20 матчах за команду.