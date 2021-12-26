Гвардиола изъявил желание приобрести нападающего в «Манчестер Сити» летом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен приобрести нападающего в свою команду во время летнего трансферного окна.
«Мы не покупали ни одного форварда, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Рано или поздно «Манчестер Сити» придется сделать это. Однажды это произойдет».
Ранее Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать нападающий во время зимнего трансферного окна.
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