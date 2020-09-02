Боснич считает, что Хендерсон вытеснит де Хеа из состава «МЮ» в этом сезоне

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич считает, что Дин Хендерсон станет основным голкипером команды в нынешнем сезоне. 23-летний вратарь последние два года отыграл на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед». После того, как Давид де Хеа неудачно провел концовку прошлого сезона в «МЮ», многие эксперты выразили мнение, что Хендерсон вытеснит его из состава. Этим летом он подписал контракт на 5 лет, до июня 2025 года.

— То, что он подписал контракт на столь длинный срок, значит, что он входит в их планы на долгий срок, — цитирует Sky Боснича. — Не знаю, начнет ли играть он с первого тура, но однажды — если де Хеа не будет фантастически играть — Дин Хендерсон займет место в воротах.

Единственное, что может ему помешать — если де Хеа вылезет из кожи вон и будет постоянно в основе — но это в любом случае пойдет клубу на пользу.

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«Аталанта» Миранчука начнет сезон 20 сентября матчем с «Лацио»

Стало известно расписание матчей итальянской серии A сезона-2020/21. Матчи первого тура запланированы на 20 сентября (и соседние даты).

«Аталанта», в которую этим летом перешел Алексей Миранчук, сыграет в первом туре на выезде с «Лацио». Далее ей предстоят игры в гостях с «Торино» (27 сентября), дома с «Кальяри» (4 октября), в гостях с «Наполи» (18 октября) и дома с «Сампдорией» (25 октября).

Чемпион Италии «Ювентус» начнет защиту титула дома с «Сампдорией».

Миранчук перешел в «Аталанту» этим летом из «Локомотива».