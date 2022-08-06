«Борнмут» договорился о трансфере защитника «Фейеноорда»

«Борнмут» договорился о трансфере защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Еще 2 миллиона англичане могут выплатить в качестве бонусов.

Сам 25-летний футболист подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата составит 1,2 миллиона за сезон.

В прошедшем сезоне Сенеси сыграл в 50 матах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.