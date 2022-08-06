Конте — о разгроме «Саутгемптона»: «Идеальное начало сезона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:1).

«Идеальное начало сезона. Мы лучше начали встречу, хотя и пропустили первыми. После пропущенного гола мы продолжили играть в своей манере, веря в себя, и это принесло успех. Мне очень понравилась игра, особенно то, как именно мы выиграли — создавая остроту, создавая моменты у ворот соперника, — цитирует итальянского специалиста BBC.

В следующем туре «Тоттенхэм» 14 августа на выезде сыграет с лондонским «Челси», а «Саутгемптон» днем ранее примет «Лидс».