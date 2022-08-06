Конте — о разгроме «Саутгемптона»: «Идеальное начало сезона»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:1).
«Идеальное начало сезона. Мы лучше начали встречу, хотя и пропустили первыми. После пропущенного гола мы продолжили играть в своей манере, веря в себя, и это принесло успех. Мне очень понравилась игра, особенно то, как именно мы выиграли — создавая остроту, создавая моменты у ворот соперника, — цитирует итальянского специалиста BBC.
В следующем туре «Тоттенхэм» 14 августа на выезде сыграет с лондонским «Челси», а «Саутгемптон» днем ранее примет «Лидс».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1