«Бока Хуниорс» планирует подписать Кавани в следующем году
08:26
Вице-президент «Боки Хуниорс» Хуан Роман Рикельме заявил, что в клубе еще надеются купить Эдинсона Кавани в 2022 году.
«Думаю, что в следующем году Кавани будет с нами. Он сам нам сказал, что с нетерпением ждет приезда. Для него двери всегда открыты. Его приход должен быть связан с возвращением публики на стадионы. Но сегодня у нас нет аудитории, — цитирует Рикельме TNT Sports.
10 мая Кавани подписал новое соглашение с «МЮ» на один год. Уругваец стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в разных турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и пятью голевыми передачами.
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