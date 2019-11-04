Бэрри подписал контракт с «Вест Бромвичем» после восстановления от травмы

Полузащитник Гарет Бэрри вернулся в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он пребывал в статусе свободного агента. Указано, что он восстановился после травмы колена. Именно «Вест Бром» был его предыдущей командой.

По информации Sky Sports, клуб уладил все вопросы «Эвертоном», который ранее требовал от «дроздов» деньги в случае продления контракта с игроком. Футболист ранее выступал за «ирисок».

38-летний Гарет Бэрри в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Вест Бром» и забил один мяч при одной голевой передаче. В комментарии официальному сайту клуба он заявил, что хочет вернуть команду в премьер-лигу.

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