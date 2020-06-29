«Бернли» с минимальным счетом одолел «Кристал Пэлас»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле принимал «Бернли». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Бернли» набрал 45 очков и поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице. У «орлов» осталось 42 балла, команда занимает 11-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:1 (0:0)

Гол: Ми, 62.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, С.Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Таунсенд (Майер, 77), Айю, Заа.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк (Лонг, 70), Уэствуд, Браунхил, Выдра, Макнейл.

Предупреждения: Тарковски, 58. Маккарти, 61.

Судья: Хупер (Англия).

29 июня. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».