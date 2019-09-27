«Бери» попытается заявиться на следующий сезон в пятую лигу. В четвертую его не пустили

«Бери» подаст заявку на участие в английской национальной лиге в следующем сезоне, сообщает BBC. Это пятый по силе дивизион Англии и первый, носящий любительский статус.

«Бери» был исключен из лиги 1 (третий дивизион) в сентябре этого года. Клуб не смог предоставить финансовые гарантии участия в турнире, пропустил пять стартовых игр сезона и один матч лиги 1.

Ранее «Бери» подавал заявку на участие в лиге 2 (низший профессиональный дивизион Англии), но руководство лиги отказало ему.