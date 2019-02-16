Бенитес с помощью охраны вырвался из рук болельщиков после игры с ЦСКА

Главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу потребовалась помощь охраны, чтобы покинуть поле после товарищеского матча с ЦСКА (1:1) в испанском Кампоаморе. Как сообщает Chronicle, испанский тренер был буквально атакован болельщиками, которые хотели пожать тренеру руку, сфотографироваться с ним и получить автограф. Он раздал сотни автографов, после чего с помощью охраны смог вырваться из кольца фанатов.

– В прошлом году в Испанию тоже приехало много болельщиков, – сказал Бенитес. – Я раздал много автографов, и это нормально. Мне нравится с ними общаться, разговаривать. Приятно видеть, что у них хорошее настроение.