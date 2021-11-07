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Бенитес рассказал о трансферных планах «Эвертона». Клуб интересуется Головиным

7 ноября, 23:24
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал о трансферных планах команды. Клуб проявляет интерес к нескольким игрокам, в том числе и к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Я думаю, у нас будут деньги на трансферы, но я не думаю, что это будет слишком большая сумма. Возможно, мы сможем найти для нас подходящих игроков. Не имеет значения цена, нас больше беспокоит игровой интеллект.

Нам нужно найти таких игроков. Если мы сможем их купить — хорошо. Если нет, мы можем взять их в аренду и убедиться, что они смогут остаться здесь с нами в будущем», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Текущий контракт 25-летнего футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Головин сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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