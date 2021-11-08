Невилл: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Сульшера»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проблемах клуба.

«Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Сульшера, — приводит слова Невилла Manchester Evening News. — В последние годы команда занимала шестое, третье и второе места в чемпионате Англии. Но она должна был победить «Вильярреал» в финале Лиги Европы. Тот момент до сих пор вредит клубу. Когда упускаешь трофей, уступаешь в финале, это сказывается. А когда выигрываешь трофей, медаль на шее снимает давление, помогает. Так что нужно брать трофеи».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги чемпионов «красные дьяволы» набрали семь очков после четырех туров и расположились на первой позиции в группе F.