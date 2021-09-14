Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рондон прокомментировал победу в первом матче за «Эвертон»

01:31
Теги:

Форвард «Эвертона» Хосе Саломон Рондон после победы в матче 4-м тура АПЛ против «Бернли» (3:1) опубликовал новый пост в Twitter.

«Первая игра. Первая победа. Первый хороший вайб», — говорится в сообщении.

Рондон перешел в «Эвертон» 31 августа. 31-летний венесуэлец известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Также форвард играл за «Малагу», «Ньюкасл» и «Вест Бромвич».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд