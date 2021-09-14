Рондон прокомментировал победу в первом матче за «Эвертон»
01:31
Форвард «Эвертона» Хосе Саломон Рондон после победы в матче 4-м тура АПЛ против «Бернли» (3:1) опубликовал новый пост в Twitter.
«Первая игра. Первая победа. Первый хороший вайб», — говорится в сообщении.
? First game.— Salom?n Rond?n (@salorondon23) September 13, 2021
? First win.
? First good vibes... & all in !!!
??? pic.twitter.com/cjopPB4ud2
Рондон перешел в «Эвертон» 31 августа. 31-летний венесуэлец известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Также форвард играл за «Малагу», «Ньюкасл» и «Вест Бромвич».
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