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Бенитес отказался возглавить «Вест Хэм»

17:48
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Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Вест Хэм». Испанский специалист намерен добиться успеха со своим нынешним клубом, а лишь затем тренер готов вернуться в АПЛ, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» видит в Бенитесе потенциального сменщика Мануэля Пеллегрини, который может быть уволен в скором времени. В данный момент лондонский клуб занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, на счету у «молотобойцев» 13 набранных очков.

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