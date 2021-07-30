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Бен Уайт перешел в «Арсенал» за 50 миллионов фунтов

18:09
Бен Уайт (в центре). Фото ФК «Арсенал».
Бен Уайт (в центре). Фото ФК «Арсенал».
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Защитник Бен Уайт стал игроком «Арсенала», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Ранее он выступал за «Брайтон».

Контракт рассчитан на четыре года. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 50 миллионов фунтов.

Новичок будет высупать за команду под четвертым номером. В сезоне-2020/21 23-летний англичанин провел 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25,2 миллиона фунтов.

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Евгений Петров все материалы автора

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