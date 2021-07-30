«Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за Нойхауса
12:06
«Ливерпуль» продолжает интересоваться полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, сообщает Sport1.
По данным источника, в трансфере 24-летнего игрока лично заинтересован тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Однако, переход Нойхауса маловероятен, так как «Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника.
В минувшем сезоне немец провел 33 игры в бундеслиге, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/news/transfermarkt/2021/07/interesse-vom-fc-liverpool-wozu-gladbach-star-neuhaus-jetzt-tendiert
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