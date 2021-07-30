«Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за Нойхауса

«Ливерпуль» продолжает интересоваться полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, сообщает Sport1.

По данным источника, в трансфере 24-летнего игрока лично заинтересован тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Однако, переход Нойхауса маловероятен, так как «Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника.

В минувшем сезоне немец провел 33 игры в бундеслиге, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.