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«Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за Нойхауса

12:06

«Ливерпуль» продолжает интересоваться полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, сообщает Sport1.

По данным источника, в трансфере 24-летнего игрока лично заинтересован тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Однако, переход Нойхауса маловероятен, так как «Ливерпуль» не готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника.

В минувшем сезоне немец провел 33 игры в бундеслиге, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/transfermarkt/2021/07/interesse-vom-fc-liverpool-wozu-gladbach-star-neuhaus-jetzt-tendiert

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Виктория Кравченко все материалы автора

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