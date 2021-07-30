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Трент Александр-Арнолд продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года

19:13
Трент Александр-Арнолд. Фото Instagram
Трент Александр-Арнолд. Фото Instagram
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Защитник Трент Александр-Арнолд подписал новый контракт с «Ливерпулем». Теперь соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает официальный сайт команды.

22-летний англичанин является воспитанником академии «Ливерпуля». Он выступает в основной команде с 2016 года. Вместе с «красными» Трент выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

2 июня Александр-Арнолд получил повреждение в концовке товарищеского матча сборной Англии против Австрии (1:0). У 22-летнего футболиста диагностировали повреждение бедра, из-за которого он пропустил Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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