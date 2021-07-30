Трент Александр-Арнолд продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года
19:13
Защитник Трент Александр-Арнолд подписал новый контракт с «Ливерпулем». Теперь соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает официальный сайт команды.
22-летний англичанин является воспитанником академии «Ливерпуля». Он выступает в основной команде с 2016 года. Вместе с «красными» Трент выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
2 июня Александр-Арнолд получил повреждение в концовке товарищеского матча сборной Англии против Австрии (1:0). У 22-летнего футболиста диагностировали повреждение бедра, из-за которого он пропустил Евро-2020.
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