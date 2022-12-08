Беллингем рассказал, что Холанн пожелал ему удачи перед первой игрой ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал, что переписывается с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Он всегда меня подбадривает. Он пожелал мне удачи перед первой игрой на ЧМ-2022, а после матча написал мне: «Молодец». Он классный парень. Время от времени мы переписываемся. Обычно, когда мы оба играем, это происходит чаще, но, честно говоря, обычно это всякие глупости. Иногда, если он находит что-то смешное или если я вижу что-то, о чем мы говорили раньше, мы отправляем это друг другу. Но это происходит не каждый день», — сказал Беллингем в интервью BBC Radio 5.

19-летний англичанин выступал с 22-летним норвежцем с 2020 по 2022 год.

10 декабря сборная Англии встретится с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).