«МЮ» работает над подписанием Зоммера в качестве свободного агента

Вратарь Янн Зоммер может перейти в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, сообщает ESPN.

По информации источника, 33-летний голкипер собирается уйти из менхенгладбахской «Боруссии» в качестве свободного агента. В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Зоммера и изучают возможность заключения сделки.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей.