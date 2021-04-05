Защитник «МЮ» Байи не вернулся в Англию после матчей сборных из-за коронавируса

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не смог вернуться в расположение команды после матчей национальной сборной.

«К сожалению, некоторое время Эрика с нами не будет», – приводит слова Уле-Гуннара Сульшера Sky Sports.

Ранее стало известно, что ивуариец сдал положительный тест на коронавирус и не сможет помочь «МЮ» в ближайших матчах. Байи сможет вернуться в Англию только тогда, когда сдаст отрицательный тест.

В текущем сезоне Байи провел 15 матчей за «МЮ», в которых отметился голевой передачей.