«Кристал Пэлас» ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

«Эвертон» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счетв матче в начале второго тайма забил полузащитник «ирисок» Хамес Родригес. Однако в концовке встречи ничью «орлам» принес нападающий Миши Батшуайи.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (0:0)

Голы: Хамес Родригес, 56 (1:0). Батшуайи, 86 (1:1).

«Эвертон»: Ольсен, Коулман (Годфри, 76), Динь, Кин, Мина, Холгейт, Хамес Родригес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 68), Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84), Заа.

Предупреждения: Мина, 15. Динь, 33.

Судья: Френд (Англия).

5 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».