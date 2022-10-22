«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» готовы подписать де Йонга зимой

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга зимой, сообщает ESPN.

По данным источника, английские клубы сделают предложение по переходу 25-летнего голландца в случае, если игрок захочет покинуть каталонцев.

Летом «Барса» хотела продать игрока, но сам де Йонг предпочел остаться.

Хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.