«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» готовы подписать де Йонга зимой
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга зимой, сообщает ESPN.
По данным источника, английские клубы сделают предложение по переходу 25-летнего голландца в случае, если игрок захочет покинуть каталонцев.
Летом «Барса» хотела продать игрока, но сам де Йонг предпочел остаться.
Хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
Новости