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Сегодня, 06:28

Бадиашиле вернулся в общую группу «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Бенуа Бадиашиле вернулся к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.

22-летний француз полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия, полученной в конце мая. Когда он сможет принять участие в официальных матчах не уточняется.

Бадьяшиле перешел в «Челси» из «Монако» в январе 2023 года. С тех пор он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.

Футбол
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
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Лутон Таун – Вулверхэмптон
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Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
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Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
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Челси – Астон Вилла
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Эван Фергюсон

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Ливерпуль

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Кристал Пэлас

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Алексис Макаллистер

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Анасс Зарури

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Бернли

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Виргил ван Дейк

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