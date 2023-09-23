Бадиашиле вернулся в общую группу «Челси»
Защитник «Челси» Бенуа Бадиашиле вернулся к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.
22-летний француз полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия, полученной в конце мая. Когда он сможет принять участие в официальных матчах не уточняется.
Бадьяшиле перешел в «Челси» из «Монако» в январе 2023 года. С тех пор он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
9
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
10
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
16
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|- : -
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|2
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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