Бадиашиле вернулся в общую группу «Челси»

Защитник «Челси» Бенуа Бадиашиле вернулся к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.

22-летний француз полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия, полученной в конце мая. Когда он сможет принять участие в официальных матчах не уточняется.

Бадьяшиле перешел в «Челси» из «Монако» в январе 2023 года. С тех пор он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.