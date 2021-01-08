«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» молодежным составом из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса «Астон Вилла» сыграет матч третьего раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежной командой, сообщает Goal.com и ряд британских СМИ.

Указано, что клуб будет вынужден задействовать игроков команды U 23 и академии. Также руководить командой будет не Дин Смит, а главный тренер «молодежки» Марк Дилэйни.

Клуб ранее закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после вспышки коронавируса. Сегодняшняя тренировка команды была отменена.

В заявлении «Астон Виллы» говорилось о том, что после планового тестирования на COVID-19 было выявлено большое количество зараженных среди футболистов и сотрудников клуба. В понедельник их поместили на самоизоляцию. После второго раунда тестирования были получены новые положительные результаты.

«Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 15 туров. Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» начнется в 22.45 по московскому времени.