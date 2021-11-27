«Астон Вилла» и «Лион» интересуются сыном Хаджи, которого пытался подписать «Спартак»
«Астон Вилла» и «Лион» интересуются полузащитником «Рейнджерс» Янисом Хаджи, сообщает Fichajes.
По информации источника, французский клуб давно следит за 23-летним румыном и хочет подписать его в зимнее трансферное окно, а новый тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард знаком с футболистом по работе в «Рейнджерс» и хочет переманить его в свою новую команду.
В сезоне-2021/22 Хаджи провел 18 матчей за «Рейнджерс», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Футболист является сыном бывшего игрока «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. Летом 2019 года «Спартак» пытался подписать Яниса Хаджи, но сделка так и не состоялась. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 6,5 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/clubes-preparan-ofertas-ianis-hagi-20211127.html
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