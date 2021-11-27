Гвардиола похвалил Стерлинга за игру в последних матчах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре форварда «горожан» Рахима Стерлинга в последних матчах.

«Я рад за Рахима, он нам очень помог. Он будет и дальше бороться ради того, чтобы стать лучше. Для нападающих и вингеров важно забивать и отдавать передачи. Стерлинг годами решал на поле. Голы способны придать уверенность, но Рахиму нужно быть сильнее, агрессивнее, решать в ситуациях один в один. Сейчас он сделал первый шаг к возвращению. Конечно, нельзя всю карьеру играть на 10 из 10, есть взлеты и падения. Важно не упасть крайне низко», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.

После ноябрьской паузы на матчи сборных Стерлинг забил в двух матчах подряд: 26-летний англичанин отличился в играх с «Эвертоном» (3:0) и «ПСЖ» (2:1). Всего у него 4 гола и 2 результативных передачи в 17 встречах за «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22.