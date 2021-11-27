Гвардиола похвалил Стерлинга за игру в последних матчах «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре форварда «горожан» Рахима Стерлинга в последних матчах.
«Я рад за Рахима, он нам очень помог. Он будет и дальше бороться ради того, чтобы стать лучше. Для нападающих и вингеров важно забивать и отдавать передачи. Стерлинг годами решал на поле. Голы способны придать уверенность, но Рахиму нужно быть сильнее, агрессивнее, решать в ситуациях один в один. Сейчас он сделал первый шаг к возвращению. Конечно, нельзя всю карьеру играть на 10 из 10, есть взлеты и падения. Важно не упасть крайне низко», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.
После ноябрьской паузы на матчи сборных Стерлинг забил в двух матчах подряд: 26-летний англичанин отличился в играх с «Эвертоном» (3:0) и «ПСЖ» (2:1). Всего у него 4 гола и 2 результативных передачи в 17 встречах за «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12479637/raheem-sterling-pep-guardiola-praises-manchester-city-forward-for-going-back-to-basics
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