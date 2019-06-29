15:36 | Футбол — Англия

"Астон Вилла" договорилась о приобретении защитника "Саутгемптона" за 14 миллионов

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"Астон Вилла" договорилась о покупке левого защитника "Саутгемптона" Мэта Таргетта 
за 14 миллионов фунтов стерлингов, cообщает Твиттер Sky Sports.

В прошлом сезоне 23-летний Таргетт провел за "Саутгемптон" 21 матч, а всего за карьеру - в 63-х играх. По данным портал transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 6,3 миллиона фунтов. В сезоне-2018/19 "Астон Вилла" заняла 5-е место в чемпиошипе.

 

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