"Астон Вилла" договорилась о приобретении защитника "Саутгемптона" за 14 миллионов

"Астон Вилла" договорилась о покупке левого защитника "Саутгемптона" Мэта Таргетта

за 14 миллионов фунтов стерлингов, cообщает Твиттер Sky Sports.

В прошлом сезоне 23-летний Таргетт провел за "Саутгемптон" 21 матч, а всего за карьеру - в 63-х играх. По данным портал transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 6,3 миллиона фунтов. В сезоне-2018/19 "Астон Вилла" заняла 5-е место в чемпиошипе.