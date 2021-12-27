Журналист Романо рассказал об отношениях Конте и Кейна
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и тренер команды Антонио Конте идеально сработались.
«Их отношения более, чем хорошие. Как только Конте стал главным тренером, он сообщил игроку, что считает его центральной фигурой клуба. Он неприкосновенен. И это одна из причин, почему спортивный директор Фабио Паратичи хотел любой ценой назначить именно Конте», — написал Романо.
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий является главной целью «Манчестер Сити». В сезоне-2021/22 Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 22 матча, забил 9 голов и отдал две результативные передачи.
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