Артета стал лучшим тренером АПЛ в феврале

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраля, сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце лондонский клуб одержал четыре победы в четырех встречах. «Канониры» обыграли «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0), «Бернли» (5:0) и «Ньюкасл» (4:1).

После 27 туров АПЛ «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 2 очка.

9 марта команда Артеты сыграет дома против «Брентфорда». Начало — в 20.30 мск.