Хойлунд признан лучшим игроком февраля в АПЛ — он первый датчанин с этой наградой
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд признан лучшим игроком февраля в АПЛ.
Датчанин забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах прошедшего месяца. 21-летний форвард — первый датчанин, который стал обладателем этой награды.
Хойлунд обошел Фила Фодена («Манчестер Сити»), Жоао Гомеса («Вурверхэмптон»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Родриго Муниса («Фурхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|28
|17
|4
|7
|59-41
|55
|
5
|Тоттенхэм
|27
|16
|5
|6
|59-39
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|28
|12
|7
|9
|45-49
|43
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|28
|10
|5
|13
|40-44
|35
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|5
|16
|40-52
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Нот. Форест
|28
|6
|6
|16
|34-50
|24
|
18
|Лутон Таун
|28
|5
|6
|17
|41-59
|21
|
19
|Бернли
|28
|3
|5
|20
|27-62
|14
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.03
|15:30
|
Арсенал – Челси
|- : -
|16.03
|18:00
|
Бернли – Брентфорд
|- : -
|16.03
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|16.03
|18:00
|
Лутон Таун – Нот. Форест
|- : -
|16.03
|18:00
|
МЮ – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|16.03
|20:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|17.03
|17:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|17.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|17.03
|19:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|19
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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