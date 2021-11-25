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Артета сообщил, что Джака сможет вернуться на поле до конца года

13:59
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Гранит Джака сможет вернуться на поле до конца 2021 года.

«Надеюсь, что Гранит вернется немного раньше, чем ожидалось. Он упорно тренируется и рвется на поле. Все идет хорошо, восстановление проходит замечательно. Изначально казалось, что он выбыл до конца года, но сейчас мы рассчитываем, что он сможет вернуться раньше», — приводит официальный сайт «канониров» слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Хавбек получил травму правого колена в игре 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1), которая состоялась 26 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/granit-xhaka-mikel-arteta-injury-update

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Иван Торопцев все материалы автора

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