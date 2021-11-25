Артета сообщил, что Джака сможет вернуться на поле до конца года

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Гранит Джака сможет вернуться на поле до конца 2021 года.

«Надеюсь, что Гранит вернется немного раньше, чем ожидалось. Он упорно тренируется и рвется на поле. Все идет хорошо, восстановление проходит замечательно. Изначально казалось, что он выбыл до конца года, но сейчас мы рассчитываем, что он сможет вернуться раньше», — приводит официальный сайт «канониров» слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Хавбек получил травму правого колена в игре 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1), которая состоялась 26 сентября.