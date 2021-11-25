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Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter

Ромелу Лукаку решил перестать вести аккаунт в Twitter
16:09
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter. Футболист решил перестать писать в социальной сети. С чем связан данный поступок — не сообщается.

Отметим, бельгиец не выходил на поле с матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (4:0), который состоялся 20 октября. В той встрече футболист повредил лодыжку.

В этом сезоне нападающий провел 7 матчей в АПЛ, забив 3 гола.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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