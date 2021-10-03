Артета рассказал о состоянии Сака, получившего травму в матче с «Брайтоном»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника «канониров» Букайо Сака после матча 7-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:0).
«Букайо должен быть в порядке. Он получил ушиб, но кажется, что с ним ничего серьезного», — приводит Goal слова Артеты.
В сезоне-2021/22 Сака провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Футболист не смог доиграть матч с «Брайтоном» из-за повреждения, вместо него на поле появился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-star-saka-limps-off-against-brighton/ykkyeqz1mnyw1raql9rg74dmk
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