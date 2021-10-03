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Артета рассказал о состоянии Сака, получившего травму в матче с «Брайтоном»

07:14
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника «канониров» Букайо Сака после матча 7-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:0).

«Букайо должен быть в порядке. Он получил ушиб, но кажется, что с ним ничего серьезного», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Сака провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Футболист не смог доиграть матч с «Брайтоном» из-за повреждения, вместо него на поле появился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-star-saka-limps-off-against-brighton/ykkyeqz1mnyw1raql9rg74dmk

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Иван Торопцев все материалы автора

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