«Челси» намерен продлить контракт с Чалоба до 2026 года
Защитник «Челси» Тревор Чалоба может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лондонский клуб работает над продлением соглашения с 22-летним англичанином до лета 2026 года. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Чалоба провел 7 матчей, в которых забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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