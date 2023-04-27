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Сегодня, 04:12

Артета: «Сити» сыграл лучше, а «Арсенал» был далеко не на своем уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были превосходны, и достичь такого уровня сложно. Сегодня мы не были на таком уровне. Необходимо выигрывать единоборства в матчах против этой команды. Мы не сделали этого в первом тайме, и нас наказали. Это очень тяжело. В том виде, в каком мы были в первые 20-30 минут, «Сити» были лучше нас, и мы не могли конкурировать.

Что это значит для чемпионской гонки? Сегодня очень трудный вечер, мы проиграли, но должны встать и посмотреть на ситуацию шире. Тот факт, что мы соревнуемся лицом к лицу с такой командой, как «Сити», просто невероятен. Впереди пять игр, и все может случиться. За эти годы я видел, как многое может произойти в этой лиге. Мы должны признать, что проиграли особенной команде. Выиграла более сильная команда, а мы были далеко не на своем уровне", — цитирует BBC Артету.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

 
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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
17
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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