Артета: «Арсенал» заслужил быть первым в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Первые 60 минут я думал, что команда играет очень хорошо, нам нужно оставаться собой, и это все, что я хочу видеть от нашей команды. Скорость, качество, движение, два прекрасных гола, мы были вместе с нашими фанатами и создали невероятную атмосферу. Они невероятно поддерживали то, что мы сделали, и мы хотели заслужить право быть лучшими в лиге. Мы первым, и я счастлив быть на первом месте. У Эдегора 14 голов в этом сезоне, его вклад в команду, его лидерские качества очень помогают «Арсеналу», поэтому я им очень доволен», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.