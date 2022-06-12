Артета недоволен владельцами «Арсенала», так как из-за них затягивается трансфер Жезуса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен руководством клуба, которое затягивает с подписанием контрактов и хотят лично рассматривать каждую сделку. Специалист переживает, что из-за этого канониры могут упустить форварда «Манчестер Сити» Габриела Жезуса, сообщает Daily Mail.

По данным издания, испанец раздражен медлительностью в трансферных вопросах. Артета хочет получить нового форварда как можно быстрее. Однако любой крупный трансфер в «Арсенале» требует одобрения со стороны американских владельцев.

В завершившемся сезоне «Арсенал» занял 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков.