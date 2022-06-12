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Сегодня, 11:44

«Тоттенхэм» ведет переговоры с защитником «АЗ Алкмара»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» интересуется защитником «АЗ Алкмара» Овеном Вейндалом.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Sunday Express, «шпоры» ведут переговоры с 22-летним футболистом. По условиям контракта с нидерландским клубом защитник может перебраться в лондонский клуб всего за 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Вейндал сыграл за «АЗ» 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Он является воспитанником «АЗ Алкмар».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Конракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-chelsea-are-reportedly-weighing-up-a-bid-for-man-city-forward-raheem-sterling?postid=4016995#liveblog-body
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Челси

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