«Тоттенхэм» ведет переговоры с защитником «АЗ Алкмара»

«Тоттенхэм» интересуется защитником «АЗ Алкмара» Овеном Вейндалом.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Sunday Express, «шпоры» ведут переговоры с 22-летним футболистом. По условиям контракта с нидерландским клубом защитник может перебраться в лондонский клуб всего за 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Вейндал сыграл за «АЗ» 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Он является воспитанником «АЗ Алкмар».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Конракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.