Кассано посоветовал «Интеру» не покупать Лукаку

Экс-форвард «Интера» и сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о возможном возвращении нападающего Ромелу Лукаку в миланский клуб. На данный момент он выступает в «Челси».

«На месте «Интера», я бы не брал его назад. Уходя, он сказал, что переходит в команду своей мечты, где он зарабатывает 15 миллионов евро. Однако сейчас в Лондоне он не играет и хочет вернуться в Италию.

Проблема в том, что при возвращении Лукаку придется продавать Лаутаро Мартинеса. Я бы не подписывал Лукаку», — цитирует Кассано Evening Standard.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.