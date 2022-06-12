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Сегодня, 12:26

Кассано посоветовал «Интеру» не покупать Лукаку

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Интера» и сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о возможном возвращении нападающего Ромелу Лукаку в миланский клуб. На данный момент он выступает в «Челси».

«На месте «Интера», я бы не брал его назад. Уходя, он сказал, что переходит в команду своей мечты, где он зарабатывает 15 миллионов евро. Однако сейчас в Лондоне он не играет и хочет вернуться в Италию.

Проблема в том, что при возвращении Лукаку придется продавать Лаутаро Мартинеса. Я бы не подписывал Лукаку», — цитирует Кассано Evening Standard.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

 
Антонио Кассано
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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 3 : 2
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Норвич – Тоттенхэм
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Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

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П
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