Аршавин назвал главное, о чем он жалеет за карьеру в «Арсенале»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен, что ему не удалось с английским клубом выиграть трофей. Он играл в Англии с 2009 по 2013 год.

— Сожалею только о том, что не выиграл трофеи с «Арсеналом», — цитирует 888 Sport Аршавина. — Особенно тот финал Кубка лиги против «Бирмингема», который вскоре после этого вылетел в дивизион ниже. Даже тот финал мы проиграли.

Проблема заключалась в том, что каждый год «Арсенал» терял игроков. Сначала Самир Насри, потом Сеск Фабрегас, потом Робин ван Перси. Думаю, если бы могли сохранить состав в течение двух или трех лет, все было бы иначе.