«Арсеналу» интересуется нападающим «Вильярреала» Йереми Пино

«Арсеналу» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала» Йереми Пино, сообщает Goal.

По информации источника, «Вильярреал» готов продать 19-летнего испанца за 45 миллионов евро.

Отмечается, что лондонский клуб еще не делали официальных предложений по трансферу.

В прошедшем сезоне Пино забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 40 матчах за «Вильярреал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.