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Сегодня, 09:35

«Арсеналу» интересуется нападающим «Вильярреала» Йереми Пино

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Арсеналу» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала» Йереми Пино, сообщает Goal.

По информации источника, «Вильярреал» готов продать 19-летнего испанца за 45 миллионов евро.

Отмечается, что лондонский клуб еще не делали официальных предложений по трансферу.

В прошедшем сезоне Пино забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 40 матчах за «Вильярреал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/arsenal-interested-yeremi-pino-transfer-villarreal-willing/blt0e9ae3e9982d81ac
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 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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19
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20
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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